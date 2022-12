Civitavecchia C'è sul biodigestore: "Serve protestare per bloccare una ulteriore servitù" • Terzo Binario News

Il 23 dicembre dalle 17 la manifestazione “Un Biscuttino per tutti”

“Premesso che nel recente passato erano state raccolte 5 mila firme, con le quali i cittadini avevano manifestato il loro dissenso alla nascita di un biodigestore nel nostro territorio che dovrebbe trattare 120 mila tonnellate di rifiuti provenienti da altre città e che dette firme sono state ufficialmente depositate presso la regione Lazio.

Premesso che siamo andati a rappresentare ed esigere risposta su questa specifica esigenza alla festa dell’Unità, nella quali erano presenti oltre la politica locale, anche i consiglieri regionali Porrello e De Paolis, nonché il vicepresidente della regione e l’onorevole Astorre.

Considerato che ancora ad oggi nessuna risposta ci è pervenuta, mentre l’iter del biodigestore corre veloce verso la realizzazione chiediamo ai politici, ai movimenti, ai comitati e in special modo ai nostri concittadini che intendono difendere il territorio da questa ulteriore iattura, dopo che la centrale a carbone a riottenuto le autorizzazioni a funzionare a pieno regime, di riunirsi e mettere in atto tutte le forme di protesta finalizzate a bloccare un’ulteriore servitù che andrebbe e delegittimare qualsiasi altro modello di sviluppo.

Inoltre, riprendendo la tradizione civitavecchiese, come sempre mantenuta prima del covid, l’associazione Civitavecchia C’è organizzerà, presso la propria sede in via Luigi Cadorna 2, nella giornata del 23 dicembre dalle ore 17.00 la manifestazione “Un Biscuttino per tutti”, detta manifestazione proseguirà nella serata quando verrà effettuato un punto di ristoro per tutte le pastorelle che speriamo torneranno numerose ad allietare la notte del 23 dicembre 2022.

L’associazione ringrazia tutti i pastorellanti che con il loro sacrificio permettono di tenere in piedi una manifestazione così bella.

Civitavecchia C’è