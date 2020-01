Civitavecchia C'è sui dehors: "Pincio imbarazzante" - Terzo Binario News

“Veramente imbarazzante il comportamento dell’attuale Amministrazione relativa le installazioni esterne collegate alle attività commerciali.

Siamo sorpresi come sull’argomento non siano stati debitamente coinvolti tutti gli assessorati competenti e come in questo periodo non siano stati assunti provvedimenti che avrebbero potuto migliorare la qualità del commercio e stabilire una concorrenza leale tra i vari interessati. Rimaniamo basiti nel constatare come da circa 7 mesi dal suo insediamento l’attuale Amministrazione dopo tante critiche e proclami abbia demandato il tutto all’Ass.re all’Urbanistica il quale ha deciso sostanzialmente di “non decidere”, con un aggravio di danno per i commercianti che da tanto tempo aspettano un regolamento definitivo per poter migliorare senza rischi di successiva demolizione la propria attività. Oggi sembra d’essere ritornati al passato, quando la mancanza di precisi riferimenti regolamentari consentiva una eccessiva discrezionalità che portava con estrema facilità a commettere parzialità. E’ difficile trovare una spiegazione plausibile all’attuale situazione, anche perché il regolamento vigente era stato predisposto da dirigenti competenti, alcuni dei quali tutt’ora in carica, dal Segretario comunale e “benedetto” dalla Sovrintendenza e pertanto avrebbe potuto subire modifiche per accogliere le giuste richieste dei commercianti. Invece si è preferito tutt’altro, ovvero, far rimanere in essere il predetto regolamento, proporre il rinnovo delle autorizzazioni in scadenza il prossimo fine Gennaio fino al 2021, a prescindere che le stesse fossero conformi al regolamento ritenuto inadeguato e delegittimato.

Incredibile ma vero! Dopo una decina d’anni d’attesa prossimamente il C.C. verrà chiamato ad autorizzare le irregolarità penalizzando per l’ennesima volta quei commercianti seri ed onesti che in mancanza di linee–guida certe dovranno ancora rinviare la realizzazione dei loro progetti”.

Civitavecchia C’è