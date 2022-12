Civitavecchia C'è polemica sulle pastorelle: "Atmosfera rotta dalla movida" • Terzo Binario News

“La notte delle Pastorelle è finita.

Civitavecchia mantiene viva la tradizione grazie ai tanti pastorellanti che con tanta qualità e spirito di sacrificio hanno reso la notte speciale con canti e suoni natalizi.

Ci scusiamo con loro, se alcuni hanno preferito rompere la magica atmosfera con musica diversa, assordante.

Forse non hanno capito che se nella notte del 23 dicembre tanti cittadini sono in strada, è proprio perché ci sono le pastorelle.

Qualora questa tradizione non fosse più rispettata diventerebbe una nottata qualsiasi, a discapito di tutti.

Per quanto ci riguarda ringraziamo i pastorellanti che nonostante tutto hanno allietato la serata, i tantissimi cittadini che hanno partecipato alla degustazione del famoso “biscuttino” ed al brindisi augurale.

Il rispetto delle tradizioni sono parte determinante per la vita di una comunità ed è compito di una buona politica fare in modo che queste rimangano sempre più in essere”.

Civitavecchia C’è