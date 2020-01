Civitavecchia, carnevale al Viale garantito nonostante i lavori - Terzo Binario News

Carnevale assicurato, nonostante la necessità di procedere ad una capillare operazione sulle condotte fognarie cittadine. È quanto assicurano gli uffici, in particolare dell’assessorato ai Lavori pubblici, in merito all’intervento che interesserà nei prossimi giorni viale Garibaldi, necessario per escludere la probabilità dell’esistenza di eventuali crolli che verranno sanati con azioni successive.

Al fine di risolvere definitivamente la problematica relativa alla fognatura situata sotto l’area pedonale di Viale Garibaldi, a partire da lunedì 3 febbraio la società concessionaria provvederà alla pulizia del tratto che collega il sollevamento denominato “Standa” con il pozzetto situato in prossimità dell’intersezione con via Santa Fermina. I lavori si svolgeranno in orario diurno e potrebbero protrarsi per tutto il mese. In concomitanza tuttavia della manifestazione “Io Faro Carnevale “, già programmata per il 23 febbraio, la società operante provvederà in ogni caso a rendere fruibili le aree pedonali.