Civitavecchia-Capranica-Orte, i comitati per la riapertura chiedono un incontro alle regioni • Terzo Binario News

“Si fa seguito alla Conferenza dei Sindaci, i cui Comuni sono

interessati alla riapertura della Ferrovia CCFO, svoltasi il 21

febbraio 2024 per trasmettere i seguenti documenti approvati

all’unanimità:

1-documento Conferenza dei Sindaci 21 febbraio 2024.

2-documento Convegno 27 giugno 2023, patrocinato MIT, organizzato in

collaborazione con il Comune di Ronciglione, il Collegio degli

Ingegneri ferroviari (CIFI) e Osservatorio regionale sui trasporti

(ORT).

Contestualmente desideriamo chiedere al Ministro delle Infrastrutture

e ai Presidenti delle Regioni Lazio, Umbria Marche di essere ricevuti

per esporre l’importanza della ferrovia per le popolazioni,

propedeutica allo sviluppo economico del territorio e quindi proporre

la istituzione di un tavolo istituzionale presso il MIT o la Regione

Lazio per esaminare le possibilità concrete finalizzate alla

riapertura della ferrovia, importante per il collegamento su ferro dei

Due Mari Tirreno ed Adriatico, la creazione del corridoio del

Mediterraneo e il congiungimento con la Transeuropea TEN T .

L’Unione Europea assieme alla Regione Lazio, l’Autorità portuale di

Civitavecchia, l’Interporto Centro Italia di Orte ne hanno finanziato

il progetto per la riapertura, redatto da Italferr per l’intera

tratta elettrificata, per il quale è stata svolta la conferenza dei

servizi presso la Regione Lazio nel 2011″.

Il Presidente della CCFO

Coordinatore degli enti locali per il comitato

Raimondo Chiricozzi

Danilo Piersanti Sindaco Comune Gallese