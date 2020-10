Civitavecchia, buona la ripartenza al Teatro Nuovo Sala Gassman - Terzo Binario News

Buonissima la ripartenza al Teatro Nuovo Sala Gassman! In ambienti idoneamente sanificati gli spettatori hanno potuto assistere, in tutta sicurezza, alle prime due repliche di “Partner per un crimine”.

Sul palco, il viaggio introspettivo di una coppia, ottimamente descritto nel testo (denso e ben calibrato) interpretato con sicurezza da entrambi gli attori in scena e supportato con puntualità da luci e fonica.

Ciò, riuscendo altresì a lanciare in platea alcuni messaggi sociali. Oggi la terza e quarta replica (rispettivamente alle 18 e alle 20).