Civitavecchia brilla nel nuoto master regionale - Terzo Binario News

Il nuoto master di Civitavecchia continua a brillare nel firmamento Mater regionale. Infatti i nuotatori della Società Nuotatori Civitavecchiesi hanno dato il meglio di loro al campionato che ha avuto luogo sia a Civitavecchia che ad Ostia.

Nella categoria M45, Michela D’Amico e Maurizio Valiserra si sono laureati ancora una volta campioni regionali nella specialità degli 800 stile libero con Valiserra che bissa il trionfo anche nei 400sl. Bene anche Andrea Costa che si cimenta nella specialità del misto ottenendo un quinto posto sui 200 e il quarto sui 100 mentre nella categoria M30 Luca Tassarotti conquista il quarto posto nei 1500 stile e il terzo negli 800 stile.

Soddisfatto il tecnico Marcello Jacopucci che nel dopo gara spiega: <Sono costretto a ripetermi. Il periodo purtroppo è particolare e continuiamo gli allenamenti grazie agli amici della Cosersport che ci ospitano nella loro piscina dello Sport Garden. A loro va il nostro ringraziamento, soprattutto da parte della presidente Federica Feoli ma purtroppo si va avanti alla giornata. Questi sono atleti con la A maiuscola perché nonostante tutte le difficoltà incontrate finora, continuano a sacrificarsi quotidianamente e, nonostante tutto, a portare risultati alla nostra città”.

Il riferimento è alla mancata possibilità per ondine e tritoni nelle settimane scorse di accedere al PalaGalli, <neanche per preparare le ultime gara – scrivono dal sodalizio – nonostante e-mail e pec di richiesta invitate sia al Consorzio Gestore sia al Comune di Civitavecchia. Non vorremmo si facessero figli di serie A e figliastri di B ma meno male che questi ultimi riescono a portare in alto il nome della città”.

In questo senso però una novità è arrivata: <Gli spazi per gli allenamenti mancavano – afferma il delegato allo sport Matteo Iacomelli – non per mancata disponibilità del gestore del PalaGalli, ma per le questioni legate alla sostenibilità dei costi. Però sono soddisfatto del fatto che tutti abbiano fatto la loro parte adattandosi alle varie esigenze, per permettere a questi nuotatori, che portano in alto il nome di Civitavecchia, di poter svolgere al meglio la propria attività”.