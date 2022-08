Civitavecchia, assessore Napoli: "Adolescenti rientrate, servizi sociali al lavoro con forze dell'ordine" • Terzo Binario News

“Dopo il sospiro di sollievo per il ritorno a casa di due adolescenti scomparse per alcune angoscianti ore, mi corre l’obbligo di ringraziare tutto il personale dell’assessorato per la professionalità e la sensibilità dimostrate.

“L’ufficio Servizi sociali ha lavorato su questa delicata vicenda in rete con le forze dell’ordine sia di Civitavecchia che di Sezze. Attendiamo per il resto le eventuali disposizioni che prenderà la magistratura”.

Così l’Assessore ai Servizi sociali, Cinzia Napoli.