Civitavecchia alla Festa del Cinema di Roma con il regista Damiano Impiccichè - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Un po’ di Civitavecchia alla Festa del Cinema di Roma. Lo si deve al regista Damiano Impiccichè che ha girato in città una importante scena del videoclip sociale ispirato a Falcone e Borsellino “Che è rimasto de loro”.

L’opera ha partecipato alla presentazione del “Roma videoclip-il cinema incontra la musica”, la più importante kermesse nazionale, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, dedicata al settore della musica e del cinema, realizzata in collaborazione con Luce Cinecittà, il supporto di Roma Lazio Film Commission, il patrocinio di Direzione Generale Cinema, Regione Lazio e Siae.

Una rassegna che omaggia artisti, registi, videoclip, musiche e compositori, live film concerto, produzioni e serie web.

Nella presentazione, oltre a svelare alcune anticipazioni dei videoclip presenti e premiati il 17 novembre alla Sala Fellini degli Studi di Cinecittà è stato premiato Sebastiano Somma per la sua carriera e per la partecipazione proprio a “Che è rimasto de loro”, insieme agli attori Lucia Sardo, Sara Ricci, Alberto Testone, Ivan Franek.

La canzone del video è stata scritta da “Le AnimeNote” (autori Massimiliano Farina e Alessandro Cercignani). Il videoclip è stato girato in Sicilia (luogo delle stragi di Capaci, Via D’Amelio, dell’uccisione di Don Puglisi e della Casa Memoria di Peppino Impastato), Lazio e Toscana. La scena madre è stata girata a Civitavecchia nel Piazzale della Vita, con una scacchiera di 64 metri quadri, 16 bambini che hanno interpretato le pedine simulando il gesto del “non vedo, non sento, non parlo”. La loro liberazione avviene per mano del cantante (Massi Farina) e i bambini girano liberalmente. Le strofe sono interpretate da 7 bambini e con un gioco di sovrapposizioni di immagini, passando dal colore al bianco e nero al colore vuole sottolineare la differenza tra le generazione passata e quella di oggi.

A raccontare il video a Roma c’era pure il regista Damiano Impiccichè, siciliano di nascita e civitavecchiese d’adozione, il quale è ancora molto su di giri per l’esperienza vissuta.

“Sono felice per dove siamo arrivati, raggiungendo un risultato che è di tutti – spiega -. E’ fondamentale ribadire che le cose belle non vengono mai fatte in solitudine, e ciò è vero specialmente in questo caso. Sicuramente i volti del cinema avuti nel video hanno fatto la differenza. Non abbiamo vinto nulla, ma è stato fatto un grande passo avanti. E come ho sottolineato nell’intervista alla Rai, non ci sono state grandi spese dietro questo lavoro, anche se di solito si pensa che per i video musicali ci siano chissà quali investimenti”.

“Siamo contenti per i bambini che hanno partecipato – prosegue il regista -. Non solo perché possano dire “io c’ero”, ma è bello che abbiano imparato qualcosa. Tra l’altro abbiamo saputo che in alcune seconde e terze medie i docenti hanno fatto vedere il video e approfondito il periodo storico e le figure di Borsellino e Falcone. Tutto questo è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Ora ci si prepara alla finale, quando, i partecipanti in concorso sono tutti allo stesso livello: il video di un regista affermato come Ozpetek è in gara con il mio”.

“L’esperienza a Roma è stata effervescente – continua Damiano Impiccichè -. Soprattutto per chi come me non è abituato a questi riflettori. Ero molto concentrato perché avevo la responsabilità di dare voce a quelli di noi che non hanno potuto parlare. E adesso ci saranno una serie di appuntamenti, alcuni non posso anticiparli. Intanto mercoledì prossimo saremo ospiti dal giornalista esperto di mafia Giacomo Di Girolamo sulla sua radio web”.