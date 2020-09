Civitavecchia: al Nuovo Sala Gassman è tempo di Open Day - Terzo Binario News

Riaperta da una settimana l’attività didattica, al Nuovo Sala Gassman è di nuovo tempo di Open Day. Dal 2 ottobre (con orario 16 – 19) saranno presentati agli interessati i Corsi 2020 / 2021.

Musical, Teatro, Regia, Scrittura Creativa e tanto altro ancora in incontri che saranno svolti, al pari delle attività suddette, nel pieno rispetto delle regole anti Covid.

Ciò, per proiettarsi in tutta sicurezza verso l’inizio delle lezioni vere e proprie, in programma dal 5 ottobre.

Per ulteriori informazioni è tuttora possibile rivolgersi alla Segreteria, contattando lo 0766.672382 o il 328.1224154.