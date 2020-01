Civitavecchia, al Giardino di Ginevra incontro con i genitori sull'aggressività nei bimbi - Terzo Binario News

Si comunica che, nell’ambito di una serie di iniziative organizzate dalla BIBLIONIDOTECA, presso l’Asilo Nido Comunale “Il Giardino di Ginevra” in Via Lombardia (Campo dell’Oro), il giorno 28 gennaio, dalle 15.30 alle 17.00, si terrà un incontro – confronto rivolto ai genitori, per trattare il tema della OPPOSIZIONE, CRISI DI RABBIA E AGGRESSIVITA’ dei bambini.

L’iniziativa sarà curata dalla Educatrice Dott.ssa Laura Cipolloni, Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale.

L’incontro, rivolto ai genitori (senza la partecipazione dei piccoli) è GRATUITO

Per avere informazioni e per prenotare è possibile chiamare il numero 0766 32242.