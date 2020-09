Civitavecchia ai “Tesori del Mediterraneo” - Terzo Binario News

Anche questo anno Civitavecchia parteciperà alla manifestazione “I Tesori del Mediterraneo” edizione 2020 organizzata dall’Associazione culturale Nuovi Orizzonti, che si svolgerà dal 3 al 6 Settembre 2020 a Reggio Calabria.

La kermesse, erede della “Regata Ulisse”, già partecipata e vinta nel 2006 da un equipaggio

civitavecchiese, coniuga cultura, turismo, sport e spettacolo. Dopo alcuni anni di assenza, la città di Civitavecchia è tornata ad essere presente alla manifestazione, nella nuova veste dei “Tesori del Mediterraneo”, dal 2016 con equipaggi organizzati dalla ASD Mare Nostrum 2000 che hanno sempre ottenuto ottimi piazzamenti.

Con il Patrocinio della Amministrazione Comunale, anche questo anno a rappresentare la Città di Civitavecchia nella XV edizione della “Regata del Mediterraneo”, ci sarà un equipaggio della

Associazione ASD Mare Nostrum 2000 formato da atleti della associazione stessa e da atleti della ASD Civita Remo con la quale si è creata una forte collaborazione e sinergia.

L’equipaggio è composto da: Gennaro LO IACONO (Cap), Fabrizio DE FAZI (pluricampione di

canottaggio), Raffaella BARTOCCI (timoniere), Edoardo AZOTEI (cresciuto nella cantera della

Canottieri Civitavecchia di Franco Tranquilli) e Giorgio RANZONI.

Il team sarà accompagnato da Davide ORLANDI veterano della competizione avendo partecipato a due edizioni che avrà anche la funzione di riserva. La Regata si svolgerà nello specchio d’acqua dello Stretto che unisce Reggio Calabria e Messina tra equipaggi composti da 4 rematori e 1 timoniere, provenienti da tutta Italia che gareggeranno solcando le acque della Fata Morgana, vogando per 500 metri in un percorso illuminato a giorno. Un evento unico ambientato in una scenografia naturale e suggestiva.