"Civitavecchia ad alta tensione abitativa": Unione inquilini chiede lumi a Comune e Ater - Terzo Binario News

“Il 13 dicembre scorso la Regione Lazio ha emanato un bando per “La manifestazione di interesse finalizzata alla selezione delle proposte per l’attuazione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale” con un finanziamento di circa 21 milioni di euro”. Questo quanto evidenziato da Unione Inquilini Civitavecchia.



“L’ATER e il Comune di Civitavecchia sono fra gli enti ammessi alla presentazione di proposte progettuali. Civitavecchia è comune ad “alta tensione abitativa”, c’è carenze di case per far fronte al disagio abitativo

per cui 600 famiglie, che non possono accedere al mercato immobiliare nonostante le centinaia di case vuote, sono in graduatoria e aspettano da anni un alloggio di edilizia popolare”.



“Perciò ci rivolgiamo a Comune e ATER per saper se sono a conoscenza del bando, se e quali proposte progettuali hanno presentato per ottenere i finanziamenti da utilizzare per assegnare nuove case popolari. Attendiamo dal Sindaco e dagli Assessori competenti una risposta in merito, sollecitando un incontro, relativamente al bando e alle altre questioni delle politiche abitative”.