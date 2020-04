Civitavecchia, a Wiktoria Szewczyk ed Elisabetta Gentili il premio Santa Fermina - Terzo Binario News

Assegnato dal Comitato della Patrona il premio di pittura

“Come è noto l’emergenza Coronavirus quest’anno ha bloccato tutte le manifestazioni compresa la programmazione in onore della nostra Santa Patrona, ma teniamo a dire che nulla è dimenticato o abbandonato per tradizioni della nostra città. Quest’anno avevamo messo in campo un calendario di numerosi eventi di spessore sia per lo sport che per la cultura e si ringraziano tutte le associazioni che hanno messo il loro impegno a favore dei festeggiamenti.

Tra questi, il liceo artistico Padre Alberto Guglielmotti per aver partecipato in modo numeroso al nostro concorso Premio Arte Santa Fermina, dove la commissione esaminatrice riunitasi a febbraio, composta da Ombretta Del Monte, Francesco Mauro, Laura Rietti e dai docenti Raffaella Borrelli, Anna Ciotti, ha dato esito insindacabile dei vincitori.

Nonostante tutto questo periodo triste e difficoltoso, ci sembrava giusto pubblicare i nomi degli studenti delle opere vincitrici ai quali promettiamo che appena sarà possibile ritornare alla graduale normalità riceveranno i premi sponsorizzati dalla Port Mobility e dalla Fondazione Cariciv e la relativa modalità di svolgimento del Premio come da bando.

1° Premio alle studentesse della sez. 2B Szewczyk Wiktoria ed Elisabetta Gentili

L’Opera mostra una ricerca approfondita per contenuti cromatici, grafici e prospettici, per creare l’immagine della città di Civitavecchia nel giorno della Festa Patronale

2°Premio a tutta la classe 2A

Per la ricerca di elementi attinenti alla tradizione della Festa Patronale, all’assemblaggio di materiali e colori condivisi in un lavoro di gruppo nel raffigurare nel tratto stilistico la grazia della Santa Patrona Fermina

3° Premio ex aequo alla studentessa Margherita Vannicola classe 1A

Nell’esecuzione del lavoro si premia la particolare ricerca di una dicotomia di maturità di pensiero e di padronanza tecnica. L’interpretazione ribalta i canoni della storia della Santa, raffigurandola nella debolezza umana e sollevata dalle braccia di un marinaio, in una prospettiva di visione artistica interiorizzata ed unica.

3° Premio ex aequo alla studentessa Valentina Guazzaroni 4A

L’espressione pittorica interpretata in una visione altamente drammatica che fa emergere la fragilità e il dolore della Santa che versa lacrime in un mare che è un tutt’uno con la sua veste

Menzioni Speciali

Studentessa Chiara Baldini sez 1B

Per il tratto grafico pulito ed essenziale, dove emerge in primo piano Santa Fermina

Studentesse Alessandra Franza, Sara Usai, Camilla Galli sez. 2B

Il lavoro di ricerca tra foto ed intervento grafico mostra originalità, ricerca ed attaccamento alle tradizioni mettendosi personalmente in gioco nell’interpretare la Santa nel luogo dove ha dimorato.

La presidente Ombretta Del Monte