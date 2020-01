Civitavecchia, 'A Gauche contro Magliani: "Sta attaccando la 194" - Terzo Binario News

“L’assessore all’ambiente Magliani ha trovato il modo di uscire dal suo anonimo stato di perfetta inutilità, facendosi portatore di quello che, senza girarci troppo intorno, è un atto politico a tutti gli effetti: L’ATTACCO ALLA LEGGE 194.

Ricorrendo alle forme di più vergognosa spettacolarizzazione del dolore e di terrorismo nei confronti delle donne, di cui abbiamo antica memoria.

L’ottimizzazione di servizi che, proprio per la loro delicatezza, sono già precisamente normati nel pieno rispetto della dignità di ognuno, nulla ha a che vedere con una concessione di pubblico terreno per SETTANT’ANNI (a quanto si apprende) ad una associazione privata sui cui scopi sociali a quanto pare non si fa mistero.

La verifica della legittimità amministrativa di questo atto richiede un serio approfondimento; per intanto, all’assessore che parla di rispetto evidentemente a corrente alternata, suggeriamo di farsela una passeggiata nei cimiteri da lui amministrati per vedere le condizioni in cui versano i luoghi che conservano la memoria e gli affetti della città.

Altro che conquista di civiltà!

Se questi sono i parametri di civiltà del medievale pensiero dello pseudo-giovane assessore Magliani, considerato come sta gestendo la partita discarica, possiamo aspettarci da un giorno all’altro l’ordinanza di ripristino dell’antico uso di svuotare i pitali dalle finestre.

Non riporterete indietro la Storia.

LA LOTTA DELLE DONNE CONTRO LA PIAGA DEGLI ABORTI CLANDESTINI E PER L’AUTODETERMINAZIONE: QUELLA È STATA LA VERA CONQUISTA DI CIVILTA’!

Annunciamo fin da ora l’adesione ad ogni iniziativa e manifestazione contro questo subdolo tentativo dell’amministrazione leghista di Civitavecchia di attacco ai DIRITTI DELLE DONNE.

LUCIA BARTOLINI – ASSOCIAZIONE ‘A GAUCHE