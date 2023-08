Civitavecchia 2000 denuncia a sindaco e all'assessore le criticità infrastrutturali di Via Piemonte • Terzo Binario News

Alessandro Scotto e Manuel Gregori, presidente e vicepresidente dell’Associazione Civitavecchia 2000, hanno rivolto un appello/segnalazione al Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco e all’Assessore ai Lavori Pubblici, Daniele Perello sullo stato di estremo degrado di una zona del quartiere di Campo dell’Oro. Ecco il testo:

“Con la presente, in qualità di Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Civitavecchia 2000, e a nome dell’intera comunità che rappresentiamo, desideriamo portare alla vostra attenzione delle gravi criticità infrastrutturali presenti nella vian, di cui siamo venuti a conoscenza a seguito di numerose segnalazioni ricevute dai cittadini.

“La situazione nella Via Piemonte è causa di crescenti preoccupazioni per la sicurezza e il benessere della popolazione locale, dal momento che tali problematiche sono ormai decennali e non hanno ancora ricevuto un adeguato intervento di risoluzione.

“Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:

1. Irregolarità del manto stradale: La pavimentazione stradale presenta irregolarità dovute alla presenza di radici appartenenti a conifere poste lungo il marciapiede. Questa situazione crea notevoli disagi per i pedoni e gli automobilisti, oltre a costituire un rischio per la sicurezza stradale.

2. Caditoie di scolo: È evidente l’inesistenza di manutenzione delle caditoie di scolo presenti nella via [Nome della via]. Questa situazione causa problemi di ristagno dell’acqua piovana, con conseguente allagamento delle strade e rischi per la salute pubblica a causa della possibile formazione di focolai di zanzare.

3. Pericoli sui marciapiedi: I marciapiedi sono in uno stato di degrado avanzato, con superfici irregolari e pericolose. Tale condizione aumenta il rischio di incidenti e cadute, soprattutto per gli anziani e le persone con mobilità ridotta.

4. Abbandono e mancanza di pulizia: La zona versa in uno stato di abbandono in termini di manutenzione infrastrutturale e di pulizia. La presenza di rifiuti e detriti non solo è antiestetica ma contribuisce ad aumentare l’insicurezza del quartiere.

“Chiediamo pertanto un intervento immediato da parte delle competenti autorità comunali per risolvere le problematiche sopra descritte e per garantire la sicurezza e la vivibilità per tutti i cittadini.

“In particolare, sollecitiamo:

– Una revisione e ripavimentazione adeguata del manto stradale, con l’eliminazione delle radici che ne compromettono la stabilità.

– Una regolare manutenzione delle caditoie di scolo per evitare situazioni di allagamento e garantire una corretta gestione delle acque piovane.

– L’esecuzione di interventi tempestivi per ripristinare i marciapiedi, rendendoli sicuri e accessibili a tutti i cittadini.

– Un programma di pulizia e manutenzione costante dell’intera area, al fine di garantire un ambiente più sano e piacevole per i residenti.

“Siamo consapevoli dell’impegno e dell’attenzione che dedica a tutte le questioni riguardanti il benessere dei cittadini di Civitavecchia e siamo fiduciosi che verranno prese in considerazione le nostre richieste per risolvere le criticità presenti nella via”.