Civitavecchia 2000 chiede i dossi rallentatori davanti al cimitero di via Aurelia • Terzo Binario News

“Egregio Avv. Ernesto Tedesco, ci rivolgiamo a lei in qualità di Presidente e Vicepresidente dell’Associazione Civitavecchia 2000.

Desidero segnalare diverse criticità infrastrutturali presenti nella zona del Cimitero Monumentale, che hanno un impatto negativo sulla sicurezza dei cittadini che fruiscono di tale area.

La richiesta principale, che ci facciamo portavoce dei cittadini residenti e non, riguarda la necessità di disporre lungo il perimetro stradale adiacente al Cimitero Monumentale dei dossi artificiali.

La presenza di questi dossi avrebbe l’obiettivo di ridurre la velocità dei conducenti lungo quel rettilineo e di promuovere una guida più prudente e rispettosa delle norme del codice stradale.

Attualmente, la mancanza di misure di rallentamento della velocità porta a un flusso di veicoli ad alta velocità che rappresenta una minaccia per la sicurezza di coloro che visitano il Cimitero Monumentale.

La disposizione di dossi artificiali, opportunamente segnalati e posizionati, aumenterebbe la sicurezza stradale e contribuirebbe a creare un ambiente più tranquillo e rispettoso per chi visita il Cimitero Monumentale. Inoltre, incoraggerebbe i conducenti a rispettare i limiti di velocità e a prestare maggiore attenzione agli utenti vulnerabili della strada.

Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di prendere in considerazione questa richiesta e di valutare la fattibilità dell’installazione dei dossi artificiali lungo il perimetro stradale adiacente al Cimitero Monumentale. Questa misura migliorerebbe la sicurezza e garantirebbe un’esperienza più serena per i cittadini che desiderano visitare i propri cari defunti.

L’Associazione Civitavecchia 2000 si impegna a collaborare strettamente con l’amministrazione comunale per il miglioramento delle infrastrutture e delle condizioni di vita dei cittadini di Civitavecchia. Riteniamo che la risoluzione delle criticità sopra menzionate sia un passo importante verso questo obiettivo.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o contributo che possiamo fornire in merito a questa importante questione. Vi preghiamo di tenere l’Associazione Civitavecchia 2000 informata sugli sviluppi e le decisioni prese in merito alla nostra segnalazione”.

Alessandro Scotto Presidente Civitavecchia 2000

Manuel Gregori Vicepresidente di Civitavecchia 2000