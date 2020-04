Civitavecchia, 1000 euro donati per 300 mascherine medico chirurgiche - Terzo Binario News

Con questo comunicato vogliamo ringraziare tutti i nostri concittadini che, anche solo con una condivisione sui social network, hanno permesso di realizzare la donazione portata a termine sabato 11 aprile.

Grazie a loro infatti, è stato possibile raccogliere oltre 1000 euro mediante la piattaforma online “GoFoundMe”, i quali sono stati utilizzati per acquistare 300 mascherine medico chirurgiche, alle quali se ne aggiungono altre 50 donate dall’azienda produttrice le mascherine stesse, da distribuire sul nostro territorio. I presidi in questione sono stati comprati da una società italiana e sono completamente made in Italy, una scelta voluta fortemente al fine di sostenere, anche se con un piccolo gesto, l’economia ora in difficoltà del nostro paese. Le protezioni sono quindi state prese in carico dal comitato della Croce Rossa di Civitavecchia e, grazie al prezioso aiuto dei volontari dei comitati di Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella, verranno donate ed utilizzate al fine di tutelare la salute dei soggetti fragili del nostro territorio i quali, si vedono purtroppo costretti ad esporsi al pericolo del virus per effettuare visite mediche o controlli clinici. Un gesto di solidarietà sostenuto da centinaia di persone il quale permetterà un aiuto concreto ai tanti che, per colpa della pandemia che ci ha colpiti, rischiano di perdere quanto abbiamo di più caro, la salute.



Una serena e felice Pasqua a tutti.



Germano Ferri

Diego Peraino