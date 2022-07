Cittadina encomia pubblicamente gli operatori del Pronto Soccorso di Ladispoli • Terzo Binario News

Il post su Facebook: “Grazie a coloro che erano in servizio domenica mattina, hanno tranquillizzato mia madre capendola subito”

Un ringraziamento pubblico e sentito, che ha riscosso il consenso di tantissimi utenti che si sono uniti al messaggio di affetto e stima che una Signora ha voluto riservare agli operatori del Pronto Soccorso di Ladispoli.

“Mia mamma vuole ringraziare tutti i medici e infermieri che ieri (domenica 17 luglio, ndr) erano di turno alle ore 11:00 al Pronto Soccorso di Ladispoli che si sono presi cura di lei con gentilezza e pazienza, che hanno capito subito il problema. Oggi sta molto meglio ed è commossa. Sta parlando solamente di loro e anche io che sono la figlia li ringrazio tantissimo e gli auguro un buon lavoro”.

Un messaggio breve, ma che conferma l’abnegazione e la disponibilità del personale medico in servizio al presidio di Via Aurelia. Personale che negli ultimi due anni e mezzo a causa della pandemia ha lavorato sotto stress, sotto sforzo, in continua emergenza, mettendo a rischio la propria stessa salute, ma che nonostante tutto, non ha mai smesso e ancora oggi continua a garantire un servizio efficiente, mostrando sempre cordialità, professionalità e un sorriso al paziente.