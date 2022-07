Cittadella della musica Civitavecchia, mercoledì va in scena la satira di "Cuoro" • Terzo Binario News

Cittadella della musica Civitavecchia, mercoledì va in scena la satira di “Cuoro”

Continuanno gli appuntamenti con “E…state in giardino” alla Cittadella della musica di Civitavecchia.

Il cartellone che prevede sia eventi musicali che prosa ha la direzione artistica della WoW Records di Felice Tazzini e Francesco Pierotti, mentre quella tecnica è Wandy star service di Massimo Peroni.

Si tratta del primo evento organizzato nell’antica struttura da quando è passata alla proprietà del Pincio, cioè dal dicembre dell’anno passato. E vuole rilanciare la fruibilità della Cittadella per tutti i civitavecchiesi. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei 200 posti.

Dopo il successo del concerto d’inaugurazione con lo Swing Quartet di Elisabetta Antonini (Foto grande), mercoledì 20 va in scena la satira con “Cuoro” di Gioia Salvatori, un onewoman show.

Gioia Salvatore

E’ lei stessa l’autrice del format che si chiama “Cuoro” e che adatta, di volta in volta, alle festività oramai piratate dalle multinazionali del commercio: il Natale, ovviamente, ma perché no San Valentino. La festa degli innamorati è l’occasione perfetta per passare al setaccio, grazie all’alter ego stressato, ma allo stesso tempo “pacioccone” (per usare una terminologia cara all’autrice) che lei porta in scena.