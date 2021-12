Città Metropolitana: eletti Pascucci, Ascani e Giammusso - Terzo Binario News

Al centrosinistra 14 seggi su 24, oltre al sindaco Gualtieri come presidente

Il centrosinistra vince le elezioni di Città Metropolitana, aggiudicandosi 14 seggi più il sindaco di Roma Roberto Gualtieri come presidente.

Eletti l’attuale sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e il consigliere comunale di Ladispoli Federico Ascani sono stati confermarti anche nel consiglio metropolitano, a cui si aggiunge il coordinatore della Lega di Civitavecchia Antonio Giammusso.

“Soddisfatto per il risultato delle elezioni del consiglio della Città Metropolitana di Roma. Un successo importante del campo largo del centrosinistra che ci ha permesso di eleggere 14 consiglieri sui 24 complessivi di Palazzo Valentini. Un grande risultato che arriva dopo quello delle provinciali del Lazio e che conferma una cosa: il centrosinistra c’è e, unito, è vincente” scrive in un comunicato Bruno Astorre, Segretario Regionale Pd Lazio.

“Mi rallegro e sono orgoglioso per l’ottimo risultato ottenuto dal nostro consigliere Antonio Giammusso, che entra nel consiglio Metropolitano. Civitavecchia torna ad essere rappresentata in un organo nel quale il nostro territorio tornerà ad avere una voce. È quindi un successo per la città e un traguardo che Antonio merita anche personalmente: gli faccio i più sinceri auguri di buon lavoro”. Così il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.

“Esprimo grande soddisfazione per l’elezione a consigliera provinciale per la Città metropolitana di Roma Capitale di Tiziana Biolghini, a cui vanno le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Un risultato importante che arriva a due mesi dall’elezione di Tiziana in Campidoglio come consigliera comunale e premia le sue competenze tecniche e amministrative, oltre all’impegno politico con la lista civica Roma Futura, che, col tassello provinciale, arricchisce il lavoro portato avanti in Consiglio del capogruppo Giovanni Caudo. Congratulazioni e auguri di buon lavoro poi anche al sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, che, sono convinta, continuerà a portare il valore aggiunto delle sue capacità di giovane amministratore attento al territorio nel Consiglio della Città metropolitana di Roma Capitale”. Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.