Città Futura dice no alla privatizzazione di Civitavecchia Servizi Pubblici - Terzo Binario News

“La delibera approvata l’altro ieri sera dall’amministrazione di destra della nostra città prevede la Ristrutturazione di Civitavecchia Servizi Pubblici srl.Con questo provvedimento, si dà mandato al Sindaco, Ernesto Tedesco, di sollecitare il cda a produrre un piano “di ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’arco dei prossimi due esercizi”.

L’effetto più eclatante della delibera prevede la cancellazione della raccolta differenziata nella zona2 con il ripristino del conferimento presso i cassonetti posizionati in strada.In questi mesi, seppure con qualche soffio iniziale, la raccolta porta a porta aveva portato a risultati importanti sia sul piano del decoro e della igiene urbana, sia da quello prettamente ambientale legato al riciclo e al riuso.Inutile sottolineare come anche per Città Futura questo significa un colossale passo indietro.Rischiamo di ripiombare nelle strade sporche e nei cassonetti stracolmi, probabilmente anche non controllati. Ma significa anche aprire le porte ad emergenze create ad hoc, per proporre poi soluzioni ad alto impatto ambientale, come gli inceneritori.

Le altre misure proposte per la riduzione dei costi sono l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali e del verde urbano.Le categorie dei lavoratori e delle lavoratici fino ad ora impiegati in questi servizi hanno peregrinato nelle pieghe del lavoro precario, poi nelle ore sempre centellinate, senza mai arrivare ad uno stipendio dignitoso.

Un altro capitolo di questo possibile piano di ristrutturazione riguarda le farmacie comunali e la possibile privatizzazioni di un paio di esse.Una cosa, forse, era possibile imparare da questa emergenza globale: l’importanza delle strutture sanitarie pubbliche, dei tagli e dei servizi che sono stati privatizzati ed hanno mostrato tutta l’insufficienza di quelle pubbliche.

Per questo, Città Futura, chiede il ritiro immediato della delibera e l’apertura di un confronto con le parti sociali e la città ritenendo che il mantenimento del carattere pubblico dei servizi e la piena e totale salvaguardia occupazionale siano i cardini entro i quali muoversi per redigere il nuovo piano di ristrutturazione”.

Ass città Futura Civitavecchia