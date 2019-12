Città della Cultura 2020, il plauso della Califano per il gioco di squadra - Terzo Binario News

“Sono davvero felice che Cerveteri, grazie all’unione dei Comuni di Tolfa, Allumiere e Santa Marinella, sia stata nominata Città della Cultura 2020. Si tratta di un riconoscimento meritatissimo che premia il grande lavoro svolto dai rispettivi territori in questo ambito.

Bravi i sindaci Pascucci, Landi, Tidei, Pasquini e la loro squadra a crederci e a investire in questo campo. Non mi stancherò mai di ripeterlo: siamo un territorio splendido, che non ha eguali. Come Regione stiamo facendo il massimo per valorizzarlo. E secondo noi uno dei segreti per ‘lanciare’ il marchio ‘Lazio’ in Italia e nel Mondo sta proprio nello scommettere sulla nostra cultura, a tutto tondo. Non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. E il grande lavoro svolto dalle amministrazioni in sinergia con la Regione Lazio lo dimostra. Complimenti ancora a questi splendidi Comuni per questo prestigiosissimo riconoscimento.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano