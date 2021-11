Cisterna perde gasolio al Tuscolano, intervento di Roma Capitale - Terzo Binario News

Sono stati gli agenti della Polizia Locale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), nel corso del servizio di controllo predisposto per contrastare il fenomeno delle soste irregolari, ad intervenire tempestivamente alle ore 8 circa di questa mattina in via Albenga altezza civico 18 per un autocarro la cui cisterna ha iniziato a perdere gasolio e ad emettere fumo.

Gli agenti hanno provveduto subito a delimitare e mettere in sicurezza l’area, chiedendo l’immediato intervento dei VVF per il raffreddamento della stessa.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare in attesa di intervento tecnico per rimozione del mezzo.