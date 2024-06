Cisterna Faro senz'acqua, a Civitavecchia Acea non informa nessuno • Terzo Binario News

A Civitavecchia c’è un quartiere senza acqua da ore senza che Acea abbia comunicato alcunché.

È la zona di Cisterna Faro, il quartiere situato lungo la direttrice di via Montanucci dove – curiosamente – insistono due serbatoi ovvero quello di via Galilei e quello appunto di via Montanucci.

Eppure i rubinetti sono a secco dalla tarda mattinata e nessuno si è preoccupato di far sapere dell’interruzione, con tutti i disagi che ne conseguono.