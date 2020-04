Circolo PD di Ladispoli alla quarta Conferenza programmatica della Provincia di Roma - Terzo Binario News

Il “day after” Covid 19, “Domani è un altro mondo”, cominciano a parlarne dai territori. Il Circolo PD di Ladispoli sarà presente alla quarta Conferenza programmatica del PD Provincia di Roma indetta on line per il 26 e 27 aprile. Un appuntamento di grande interesse per dibattere e costruire una diversa qualità della vita a tutti i livelli, nella consapevolezza che la pandemia in atto apporterà inevitabili cambiamenti. Affrontiamo insieme questa incognita cercando le risposte giuste. Tra i numerosi interventi ci sarà anche il Segretario Nazionale Nicola Zingaretti.

A seguire i dettagli della Conferenza e come partecipare:

DOMANI E’ UN ALTRO MONDO… COSTRUIAMOLO MIGLIORE!

QUARTA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL PD PROVINCIA DI ROMA – 26 E 27 APRILE 2020, INTERAMENTE SU PIATTAFORMA INFORMATICA CON 4 TAVOLI DI LAVORO TEMATICI

Due assemblee plenarie, quattro tavoli tematici aperti a tutti, oltre 70 interventi previsti dal mondo politico nazionale e internazionale, dall’associazionismo e da esperti della società civile, una diretta Facebook e la traduzione nella lingua dei segni italiana: questi i numeri della quarta conferenza programmatica che si svolgerà Domenica 26 e Lunedì 27 Aprile interamente su piattaforma informatica.

COME PARTECIPARE

Puoi partecipare alla Conferenza Programmatica del Pd della Provincia di Roma del 26 e del 27 Aprile collegandoti da computer, tablet e smartphone tramite l’app GoToMeeting (scaricabile per Pc, Mac, device Apple, device Android).

Un volta scaricata l’App “GoToMeeting” inserisci il codice relativo alle sessioni di assemblea plenaria e del tavolo di lavoro al quale vuoi partecipare.

Sessioni Assemblea Plenaria e sessione Tavolo 1 “Economia di crisi vista dai comuni”

con le medesime coordinate: https://global.gotomeeting.com/join/380972821

Codice Riunione: 380-972-821

Sessioni del Tavolo 2 “Economia di crisi vista dall’Europa”

Coordinate: https://global.gotomeeting.com/join/827724389

Codice Riunione 827-724-389

Sessioni del Tavolo 3 “Convivere col virus”

Coordinate: https://global.gotomeeting.com/join/157162909

Codice Riunione 157-162-909

Sessioni del Tavolo 4 “Forma Partito ed Energie Digitali”

Coordinate: https://global.gotomeeting.com/join/357685813

Codice Riunione 357-685-813

“Senza imprudenze ma senza allarmismi possiamo e dobbiamo avere fiducia nelle capacità

e nelle risorse di cui disponiamo. Dobbiamo e possiamo avere fiducia nell’Italia”.

(Sergio Mattarella)



Circolo PD Ladispoli