Circa mille sanzioni di Roma Capitale fra venerdì e sabato • Terzo Binario News

Circa 1000 le violazioni accertate nella serata tra venerdì e sabato da parte delle pattuglie della Polizia di Roma Capitale, a seguito dei controlli predisposti dal Comando Generale sull’intero territorio capitolino.

Particolare attenzione alle irregolarità in tema di circolazione stradale, con 240 persone sorprese alla guida ad una velocità superiore ai limiti consentiti e 5 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Oltre 40 gli illeciti amministrativi riscontrati dagli agenti per vendita e consumo di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, occupazioni abusive di suolo pubblico, schiamazzi in strada, musica ad alto volume e trattazione dei rifiuti urbani difforme da quanto previsto dalla normativa vigente.

Quattro i conducenti di taxi sanzionati da personale della Squadra Vetture del GPIT: un veicolo è stato posto sotto sequestro in quanto il conducente, che aspettava una corsa all’uscita di una discoteca, è risultato privo dei titoli autorizzativi per il trasporto pubblico non di linea.

In questa settimana la Polizia di Roma Capitale ha effettuato oltre 30.000 controlli sul rispetto dei limiti di velocità, con più di 1800 irregolarità accertate.