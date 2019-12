Ciofs Ladispoli: gli auguri degli studenti portati agli ospiti del San Luigi Gonzaga - Terzo Binario News

Un bellissimo pomeriggio all’insegna della solidarietà. È con questo spirito che il 18 dicembre, per il secondo anno consecutivo, una delegazione di studenti frequentanti la scuola Ciofs FP Lazio di Ladispoli in compagnia della direttrice suor Stefania Lazzara e di parte del corpo docente si è recata in visita presso la vicina residenza sanitaria San Luigi Gonzaga.

Gli ospiti della struttura sono stati felici di passare qualche ora con i giovani che hanno ricambiato donando sorrisi ed allegria ed allietandoli con cori natalizi ed esibizioni artistiche.

Con questo tipo d’iniziative, l’obiettivo della scuola – che ispira la propria proposta formativa al progetto educativo salesiano – è quello di far riscoprire alle nuove generazioni il vero significato del Natale.

Come affermava Don Bosco soprattutto in questo periodo bisognerebbe fare come i pastori di Betlemme che andarono a far visita a Gesù appena nato. E gli studenti del Ciofs FP Lazio sono stati proprio degli ottimi pastori.