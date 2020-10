Cinquina: residenti ripuliscono il quartiere - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Riprendendo un vecchio slogan in voga qualche anno fa per sensibilizzare i cittadini romani ad una più attenta coscienza ecologica, mi sia consentito introdurre l’argomento che segue con la presente frase: “Cinquina pulita dipende anche da te!” .

“Si è svolta la “prima giornata ecologica Cinquina” (presso l’omonimo quartiere), manifestazione che ha visto protagonisti alcuni residenti volontari che, mettendo da parte gli impegni personali e familiari, hanno lavorato per cinque ore ed armandosi di scopa, paletta, zappetta, rastrello e tanta, tanta buona volontà, hanno dato vita a questa lodevole iniziativa per contrastare il degrado che attualmente imperversa nelle vie, nei spazi comuni e negli arredi urbani del nostro amato quartiere”.

“Tale iniziativa è nata dal malcontento generale dei residenti per porre fine al degrado derivante dal mancato ritiro dei rifiuti urbani e dalla collaborazione del Presidente della Commissione Commercio e Attività produttive del III Municipio il quale ha inteso intercedere, a nostro supporto, con i vertici locali dell’Azienda Municipalizzata AMA per le relative autorizzazioni e per il ritiro dei conseguenti rifiuti”.

“Uomini e Donne, indossati i gilet ad alta visibilità e operando da squadra in perfetta sintonia, hanno lavorato sodo profondendo ogni energia senza alcuna riserva, nel pieno rispetto delle normative anti covid , dimostrando nella circostanza un comune senso civico. L’iniziativa ha riscosso un gran successo ed in futuro, confidando in una più ampia partecipazione, sarà replicata al fine anche di aiutare la cittadinanza ad adottare comportamenti in armonia con una corretta cultura ecologica”.