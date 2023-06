"Cinghiali a Cerenova": l'allarme lanciato dalle associazioni di zona • Terzo Binario News

La lettera inviata al comune di Cerveteri

“Sicurezza pubblica e controllo della fauna selvatica a Marina di Cerveteri.

In premessa si rammenta che lo Scrivente Comitato di zona Cerenova-Campo di Mare è un organismo associativo portatore di interessi diffusi operante da anni sul territorio.

Oltre le attività di promozione culturale della Ass. Ad Maiora Semper Cerenova, lo stesso comitato organizza e promuove l’adozione del progetto civico di sicurezza solidale e partecipata del Controllo del Vicinato, anche attraverso una rete di cittadini collegati in chat che segnalano, anche alle forze dell’ordine, ogni situazione che può mettere a repentaglio la sicurezza, pubblica e privata, l’arredo urbano e l’igiene ambientale e pubblica delle persone e degli animali.

Con la presente si vuole rappresentare, a chi è in indirizzo, la condizione di insicurezza ed a volte di pericolo, a cui sono esposti i cittadini del territorio, spesso chiamati a confrontarsi con la crescente presenza nel territorio urbano di grossi branchi di cinghiali, che improvvisamente, e sempre più di frequente, viene rilevata per le strade dell’aggregato urbano di Marina di Cerveteri e nei territori circostanti.

Questa presenza è stata segnalata (con video) più volte anche nelle tre chat dei Gruppi di Controllo del Vicinato Marina di Cerveteri, specie nelle ore serali o al mattino presto.

Sono stati inviati allerta e avvisi di presenze e di inseguimenti, nonché richieste di aiuto di persone, specie quelle che portavano a spasso il proprio cane, oppure al rientro dal lavoro uscendo dalla stazione FS.

Si hanno notizie di situazioni di allerta, di appelli all’attenzione, nonché di incidenti stradali in varie parti, anche ed in particolare su via di Manziana-Sasso e nella zona nord di Cerenova e di Campo di Mare.

(Anche il sottoscritto è stato di recente bloccato in auto per ca. 30 minuti in via del Bagolaro in una tarda mattinata, a causa di un grosso branco di almeno 30 cinghiali, che stazionava sulla sede stradale, bloccando completamente il traffico viario e pedonale).

Per quanto rappresentato al para 2, si sollecitano gli enti interessati ad assumere la piena consapevolezza sul problema ed a porre in atto tutte le iniziative ritenute utili e necessarie, onde garantire la sicurezza pubblica e la protezione delle persone, dell’ambiente e della fauna selvatica.

Si rappresenta infine la disponibilità del Comitato Scrivente per contribuire alle soluzioni del problema predetto, anche a livello consultivo e con propri soci esperti volontari, nonchè con la propria rete di segnalazione ed allerta del Controllo del Vicinato, composta da varie centinaia di cittadini sempre attivi e sensibili alla sicurezza della comunità.

Nel porgere cordiali saluti, Si rimane in attesa di una cortese risposta ed a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per contribuire alle soluzioni per quanto suindicato“.

Enzo Musardo

Presidente Comitato di Zona Cerenova-Campo di Mare