"CineMagia": al Moderno di Cerveteri incontro con tre David di Donatello • Terzo Binario News

Appuntamento per giovedì 19 giugno alle ore 21:30. Ospiti, Pier Luigi Manieri e i tre David di Donatello Tonino Zera, Michele D’Attanasio e Gianni Vezzosi: conduce la serata, Arianna Ciampoli

“CineMagia”, la rassegna cinematografica ideata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri insieme al Cinema Moderno di Cerveteri, giunge al suo terzo e ultimo appuntamento.

Giovedì 19 giugno alle ore 21:30 sarà una serata di grandi ospiti: in sala, con la conduzione del volto radio e Tv Arianna Ciampoli, ospiti Pier Luigi Manieri, critico e saggista cinematografico, e tre vincitori di David di Donatello, ovvero lo scenografo Tonino Zera, il Direttore della Fotografia Michele D’Attanasio e il Montatore Gianni Vezzosi. Durante la serata, ad ingresso gratuito, si alterneranno alcune proiezioni.

“Non solamente proiezioni in ‘CineMagia’ – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – in questo ultimo appuntamento della rassegna avremo il piacere di ospitare ben tre premiati con il David di Donatello, come Tonino Zera, Michele D’Attanasio e Gianni Vezzosi e una figura illustre della cinematografia italiana come Pier Luigi Manieri. Con loro parleremo di come il cinema sta cambiando ma anche di come cambierà, tra tecnologia e intelligenza artificiale, una tematica quest’ultima di strettissima attualità che interessa non solamente il mondo del cinema ma in generale quasi tutti i contenuti che ogni giorno vediamo sul web, sui social, sul piccolo e sul grande schermo”.

“Quello di giovedì è il terzo ed ultimo appuntamento con ‘CineMagia’, iniziato con la proiezione dei cortometraggi, proseguito con ‘Oltre il Mare’, l’emozionante racconto della transumanza del popolo sardo nel Centro Italia e che giunge ora a conclusione con questo appuntamento davvero di grande prestigio – ha aggiunto Francesca Cennerilli – il successo e la costante ampia partecipazione alla rassegna conferma il forte legame che c’è tra Cerveteri e il cinema, un rapporto che vogliamo continuare a rafforzare anche in futuro con nuove iniziative analoghe per promuovere il Cinema Moderno di Cerveteri, unica sala cinematografica del nostro comprensorio, e in generale il mondo della cinematografia”.

“Con l’occasione – conclude l’Assessore Francesca Cennerilli – ci tengo a ringraziare Mario Giuffrida e Isabella Della Longa del Cinema Moderno, che anche in questa occasione si sono dimostrati sin da subito disponibili ad ospitare nella loro struttura importanti momenti di cinema con una rassegna che ha visto partecipare importantissime personalità del mondo della cinematografia italiana, oltre che tanti giovani registi che sono certa avranno un futuro roseo e ricco di soddisfazioni”.