Cinema sotto le stelle a Manziana, film d'autore e l'omaggio a Sordi • Terzo Binario News

Vivere le emozioni della commedia sotto le stelle!

Amanti del cinema e non, siamo lieti di presentarvi l’iniziativa “Cinema all’aperto” per gli eventi di un’ESTATE IN FESTA. Tre serate per godere di tre diversi film, sotto il cielo stellato di Manziana.

Quando? 3, 4 e 5 agosto alle ore 21:00

Dove? Piazza Valentini, Quadroni

Sarà l’occasione perfetta per rilassarsi, divertirsi e passare una serata estiva magica con amici e familiari.

I film selezionati sono:

I Pionieri (2022) regia di Luca Scivoletto;

Margini (2022) regia di Niccolò Falsetti;

Il Marchese del Grillo (1981) regia di Mario Monicelli.

Cosa portare? Per rendere l’esperienza ancora più piacevole portate con voi una coperta o un cuscino, e magari qualche snack da sgranocchiare.

Non potete mancare per questa esperienza cinematografica sotto le stelle!