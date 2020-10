Cinema, Guadagno (M5S): "Difendiamo il futuro delle sale" - Terzo Binario News

“Dobbiamo difendere il futuro delle sale cinematografiche e dei lavoratori. Il settore cinema, causa Covid, sta attraversando la più forte crisi di sempre. Le major, come ha fatto la Disney- Pixar con “Soul”, scelgono di privilegiare per i loro film le piattaforme digitali saltando il passaggio in sala e ipotecando così il futuro stesso del cinema tradizionale”. Così in una nota la consigliera di Roma Capitale Eleonora Guadagno (M5S), presidente della Commissione capitolina Cultura.

“Ringrazio la Fondazione Cinema per Roma che sta mettendo in campo tutte le sue energie per l’apertura oggi della Festa del Cinema, in un momento così difficile. Detto questo, non possiamo fasciarci gli occhi. E’ evidente che occorre aprire una riflessione per garantire che i film in programma nella kermesse poi vengano effettivamente distribuiti nei cinema”.

“Al contempo, possiamo chiedere a livello nazionale al Governo e al Parlamento di valutare eventuali forme di intervento normativo a tutela delle sale e della catena del valore della filiera cinema”.

“Roma Capitale non è indifferente alle sofferenze e alle richieste che i lavoratori hanno espresso nel corso di vari tavoli e a cui continueremo a dare spazio nelle sedute della Commissione capitolina che presiedo”.