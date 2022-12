Cinema di Natale al Claudio di Tolfa: torna "Il gatto con gli stivali" • Terzo Binario News

Cinema di Natale al Claudio di Tolfa: torna “Il gatto con gli stivali”

Come anticipato dalla proiezione del bellissimo film di Roberto Andò “La stranezza”, il teatro Claudio di Tolfa ha ripreso ad ospitare un cartellone cinematografico.

In attesa di confezionare quello dell’anno prossimo, che promette anche film d’essai, intanto arrivano le proposte per questi giorni di festa. Naturalmente si comincia con una pellicola per bambini, un cartone animato: torna un personaggio amatissimo…Il 26, 27 e 28 dicembre “Il gatto con gli stivali 2 – l’ultimo desiderio”.