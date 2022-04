Cinema, debutta in "Criminali si diventa" la civitavecchiese Martina Fusaro - Terzo Binario News

L’attrice 19enne recita nel film accanto a Ivano Marescotti, Ugo Dighero e Lodo Guenzi

Inizio di carriera scoppiettante per Martina Fusaro, la diciannovenne attrice di Civitavecchia che sarà al fianco di Ivano Marescotti, Ugo Dighero e Lodo Guenzi in “Criminali si diventa”, il film di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli prodotto dalla Sydonia Production che sarà nelle sale dal prossimo 5 maggio.

Il film, presentato oggi nella sala stampa di Montecitorio, ruota attorno al furto di un’opera d’arte dal valore inestimabile. Un film corale, in cui i personaggi sono dotatI di un talento particolare e sono uniti dalla volontà di dare una svolta alle loro vite, cimentandosi da “improvvisati”, a mettere a segno la rapina del secolo.Il “consulente” di questa banda di giovani neofiti del crimine sarà Enzo (Ivano Marescotti), esperto nel ramo dei furti d’arte, convinto dalla nipote Elettra (Martina Fusaro) a ripetere uno storico colpo che aveva già tentato nel 1975.

“Spero questo film porti allegria- afferma Martina Fusaro – e che incoraggi a esprimere i potenziali nascosti in ognuno di noi ma anche la capacità di sapersi adattare agli eventi visto il difficile periodo storico che stiamo attraversando”.

Martina a tredici anni si iscrive a un corso di recitazione in un piccolo teatro della sua città natale, a sedici entra nella Black & White Management per dedicarsi anche al cinema. Nel 2021 ottiene una parte come attrice protagonista in “Criminali si diventa”, il suo film d’esordio che esce a giorni nelle sale. Una ragazza tenace, brillante, solare e certamente con “i piedi per terra”.

Credit foto @Francesca Marino