Cinema America: aggredito Valerio Carocci, un denunciato - Terzo Binario News

Aggredito da un uomo – vicino alla sinistra ma non appartenente ai centri sociali – che è stato denunciato dalla Digos. Vittima Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo America. Il tutto è accaduto nei giorni scorsi a Trastevere.

“Siamo purtroppo costretti a confermare le notizie pubblicate oggi sui giornali che riguardano sia le minacce di morte verbali ricevute nei mesi passati, sia l’aggressione fisica subita dal nostro Valerio Carocci negli ultimi giorni – è quanto scritto sui social da I ragazzi del Cinema America – episodi ripetuti nel tempo, preoccupanti e violenti, lontani dalla nostra realtà e dai nostri obiettivi: portare il cinema gratis nelle piazze, creando occasioni d’incontro e socialità, fino alla prossima apertura della nostra prima sala, il Cinema Troisi di Trastevere. Vogliamo però sottolineare che non c’è in atto nessuna contrapposizione tra Piccolo America e centri sociali: minacce e aggressioni sono a opera di un singolo individuo, per quanto sappiamo estraneo da anni a qualunque attività politica”.

“Ci teniamo infine a ringraziare tutti per i messaggi di solidarietà ricevuti e in particolare a farvi sapere che Valerio sta bene ed è già nuovamente a lavoro. Questa sera vi aspettiamo sotto i nostri grandi schermi: andiamo avanti, insieme”.

Foto Facebook I ragazzi del Cinema America