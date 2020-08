Cinema a Canale Monterano, la poesia di Fausto in un film di Esper Russo - Terzo Binario News

Cinema di qualità a Canale Monterano giovedì 27 agosto alle 21 presso il Teatro Comunale, en plein air e con ingresso libero. In ‘Soltanto vivere’ si segue il protagonista Fausto e si riscopre la sua poesia in un momento esistenziale difficile ma decisivo per la crescita.

La pellicola è girata nel territorio di Canale Monterano e in essa è possibile scorgere scorci, oltre che di Canale, anche di Montevirginio, Manziana, Vejano, Oriolo Romano e Bracciano.