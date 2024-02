Cimitero Santa Ninfa a Fiumicino, Di Genesio Pagliuca: "Cittadini abbiano scontistica adeguata" • Terzo Binario News

“Come gruppi di opposizione, in vista del consiglio comunale odierno, avevamo presentato una proposta relativa all’approvazione della variazione al piano regolatore cimiteriale del nuovo Cimitero Comunale Santa Ninfa.

Nello specifico, tenendo conto che attualmente circa il 20% dei loculi del cimitero è utilizzato dai residenti di Fiumicino, mentre tutti gli altri provengono da Roma, avevamo chiesto di dare mandato agli uffici di valutare entro l’anno corrente la possibilità di concordare con la società concessionaria la fattibilità di una revisione delle tariffe con una scontistica a favore dei cittadini residenti nel Comune di Fiumicino.

Al netto di tale proposta, abbiamo accolto la richiesta della maggioranza di ritirare l’emendamento per formulare un documento comune da portare all’attenzione della società Santa Ninfa in qualità di concessionaria per ottenere un risultato ancor più proficuo a favore dei cittadini di Fiumicino, affinché possano versare la stessa cifra che potrebbero pagare nei cimiteri di Palidoro e Porto”.

Il consigliere Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo Partito Democratico