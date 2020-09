Ciclopedonale Ladispoli-Cerveteri, il commento: "Meglio creare posti di lavoro" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

In questo momento che la gente ha fame, il lavoro non c’è e chi lo aveva ora è disoccupato, ci voleva proprio una ciclopedonale Ladispoli Cerveteri. Ci andremo tutti a digerire quello che non mangiamo.

Ma veramente stiamo esagerando, uno schiaffo alla povertà: invece di pensare a realizzare posti di lavoro, si pensa alle ciclopedonali. A Ladispoli e Cerveteri c’è bisogno di lavoro e di far riappropriare i cittadini delle loro dignità.

Qualche fabbrica invece della ciclopedonale ? Un porto, alberghi? Fabbriche…. questo bisogna fare, incentivare e invogliare le grandi fabbriche ad investire nel nostro territorio, solo così si porta lavoro per la popolazione.

E basta con progetti assurdi che comunque con tanta foga vengono portati avanti, perché non mettere la stessa foga per realizzare progetti che portino posti di lavoro? La gente vuole lavorare: fabbriche uguale lavoro, alberghi uguale lavoro, il porto uguale lavoro.

Bisogna portare, creare lavoro: una ciclopedonale non porta lavoro, e in questo caso Ladispoli e Cerveteri hanno bisogno di lavoro.

Il futuro lavorativo dei nostri figli? Beh, forse due posti di lavoro la ciclopedonale li porterà: uno dal lato Cerveteri e uno dal lato Ladispoli.

