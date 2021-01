Ciclocross, Sara Tarallo seconda sotto la neve di Bolzano - Terzo Binario News

Neanche la neve ferma i ciclocrossisti e tanto meno Sara Tarallo che, salita fino a Bolzano, ha conquistato un secondo posto nella gara Allieve a cui ha preso parte, incurante delle condizioni meteo proibitive presenti in Alto Adige.

In vista del più importante appuntamento della stagione, ovvero il Campionato Italiano, la ciclista civitavecchiese «ha dimostrato di avere una marcia in più, facendo valere le proprie doti da crossista maturate grazie al costante impegno rivolto verso questa disciplina», scrivono dal sodalizio biancoceleste. E, va aggiunto, senza fermare gli allenamenti nemmeno in un periodo come questo, così complicato per gli sportivi di ogni disciplina.

Portacolori del Team Bike Terenzi, la giovane promessa del ciclocross italiano ha sbalordito tutti nella gara di pochi giorni fa nel Nord Italia. In condizioni meteo davvero difficili, caratterizzate dall’abbondante nevicata che ne ha condizionato il percorso, la giovane esponente biancoceleste è riuscita a mostrare a tutti le proprie doti, conquistato un grande secondo posto. «La seconda posizione conquistata a Bolzano mi ha elevato tantissimo il morale in vista del campionato italiano – ha spiegato Sara – e adesso spero che tutto proceda come da programma in vista del trofeo tricolore, che correrò nella categoria delle Allieve di primo anno. Vorrei ringraziare il mio presidente Claudio Terenzi e i miei genitori, che mi sostengono sempre. Forse questo è il primo anno in cui ho dovuto iniziare a fare dei sacrifici importanti per continuare a gareggiare e ho capito che questo impegno può portare, in un futuro prossimo, a dei grandi risultati». Considerando che il riferimento è all’anno solare, la stagione di ciclocross volge ormai al termine. Come sottolineano dal sodalizio, quella del 2020 è stata un’annata lunga e difficile, che culminerà – come accennato – con la prova valevole per il campionato italiano. In questo caso l’evento è stato organizzato a Lecce, dall’8 al 10 gennaio.