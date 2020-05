Ciclista investito e ucciso in via di Boccea, preso il pirata della strada - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un’investigazione vecchia maniera ha portato gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale a individuare un uomo, ritenuto responsabile di aver investito G.P., 56 anni, ciclista morto sabato 2 maggio in via di Boccea all’altezza del civico 1115. Una vettura, dopo l’impatto, era fuggita. Un 35enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per omicidio stradale.

I caschi bianchi del gruppo XIV Monte Mario, giunti sul luogo del sinistro, hanno perlustrato l’area: nel corso dei rilievi, hanno rinvenuto i frammenti di un’auto. Da qui sono cominciate le indagini serrate, a cui si sono aggiunti ulteriori sopralluoghi. Inoltre, sono stati avviati accertamenti su denunce di furti avvenuti in un lasso di tempo ben determinato.

Qualche ora dopo, peraltro, la Polizia locale ha raccolto la segnalazione di un veicolo andato a fuoco, una Fiat Panda, in punto non non molto distante dall’incidente. Le attenzioni, quindi, si sono concentrate intorno al 35enne che, lunedì 4 maggio, è stato accompagnato negli uffici di via della Consolazione.

L’uomo, ascoltato per ore, ha ammesso di non aver visto il ciclista e di essere fuggito per paura. Allo stesso tempo, avrebbe riferito di non avere niente a che fare con la Panda bruciata. Il 35enne, per la cronaca, aveva denunciato il furto della sua automobile il giorno successivo alla scontro in cui è rimasto vittima il 56enne.