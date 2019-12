Ciclismo, la Calzaturieri Montegranaro in ritiro pre-stagione a Ladispoli - Terzo Binario News

Parte da Ladispoli presso Residenza “Casale Elisa” l’avventura della Calzaturieri Montegranaro in vista della prossima stagione.

Al collegiale che avrà inizio giovedi 2 gennaio per concludersi mercoledì 8 saranno presenti Burocchi, Checcucci, Cianetti, Frangioni, Malizia,Milantoni, Minnozzi, Taschin, Tonti e Tonucci. Il collegiale fortemente voluto dal team manager Marco Cacciamani e dai Ds Alessandro Cacciamani , Emanuele Serrani e Danilo Santini sara’ l’occasione per iniziare ad amalgamare vecchi e nuovi. Durante la permanenza a Ladispoli verranno alternati alle uscite in bici , sedute in palestra per permettere ai corridori di assimilare meglio il lavoro svolto. Per vari motivi non saranno presenti il colombiano Chrystiam Carmona che raggiungerà la squadra ai primi di febbraio insieme a Gambuti, Candi, Ciabocchi e Schiarioli. Dunque Ladispoli dopo aver ospitato nel gennaio 2018 una squadra professionistica, la Wilier , tra pochi giorni per volontà di Marco Cacciamani, oggi team manager della Calzaturieri , aprirà le porte a un club di under 23 Elitè tra i più longevi in Italia. ” Sono contento, ho deciso insieme alla dirigenza di portare i ragazzi per un breve periodo a Ladispoli , qui c’è un clima ideale e dei percorsi adatti al tipo di preparazione – ha detto Cacciamani”