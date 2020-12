Ciclabili a Roma, il Comune replica a Legambiente: "Negli ultimi due anni realizzati oltre 40 chilometri di nuove piste" - Terzo Binario News

“In relazione a quanto riportato dalla stampa in merito all’ultimo rapporto di Legambiente sulle piste ciclabili “leggere”, va precisato che negli ultimi due anni nella Capitale sono stati realizzati oltre 40 km di nuove ciclabili su strada. Questa amministrazione ha investito più di qualunque altra nella ciclabilità”. Così il Campidoglio in una nota.

“Tra le nuove piste completate una parte sono quelle transitorie annunciate nella fase d’emergenza sanitaria, altre ancora sono definitive, come la pista su via Tiburtina finanziata con fondi europei. Altre infine sono corsie realizzate dai Municipi, come quella di Ostia, dove solo alcuni mesi fa è stato completato un percorso di 7 chilometri”.

“Roma Capitale sta inoltre portando avanti il suo Piano straordinario ciclabili annunciato ad aprile scorso con nuovi investimenti nella realizzazione di itinerari strategici sulle tratte a maggiore priorità, come il percorso previsto da Ostiense a San Giovanni e quello da Porta Pia a Piazzale Brasile, solo per citarne alcuni. Sono tutti investimenti importanti per dotare la città di una rete ciclabile sempre più capillare e integrata, anche con il trasporto pubblico, in base a quanto stabilito nel Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums)”.