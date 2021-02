Ciclabile via Mattia Battistini: il sit-in per il "no", c'è anche Maurizio Gasparri - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Da qualche settimana sono iniziati i lavori per la pista ciclabile che parte da via della Pineta Sacchetti e che arriva al capolinea della Metro A – Battistini.

Il corridoio Via Mattia Battistini prevede circa 2,2 km di pista ciclabile per un costo totale di quasi 700 MILA EURO che secondo cittadini, Comitati, Associazioni e commercianti potrà creare solo disagi, oltre ad essere anche pericolosa per gli amanti delle due ruote.

Per questo domani mattina , sabato 13 febbraio, alle ore 10, rispettando ogni protocollo sulla sicurezza e distanziamento, il Comitato “No alla Pista Ciclabile su Via Mattia Battistini” presieduto da Ambra Strinati e coordinato da Nazzareno Di Stefano, anche in qualità di Delegato di Forza Italia alle Imprese e ai Servizi di Roma Capitale ha organizzato una forma di protesta davanti la stazione metro “Battistini”, insieme ad una delegazione di commercianti, comitati di cittadini e l’Associazione ambientalista Ecoitaliasolidale presieduta da Piergiorgio Benvenuti, responsabile della Consulta Ambiente di Forza Italia a Roma. All’iniziativa sarà presente il Coordinatore romano di Forza Italia, Senatore Maurizio Gasparri.