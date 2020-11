Ciclabile Monte Ciocci-Monte Mario, FdI: "Opera abbandonata dal M5S" - Terzo Binario News

Sabato 21 novembre la petizione in via dei Monfortani

“In questi giorni nel Municipio XIV tiene banco la questione del prolungamento del tratto di ciclabile che collega Monte Mario a Monte Ciocci. Colpisce che si parli di ampliare un’opera che nei fatti risulta essere stata abbandonata dall’amministrazione Cinquestelle”. Così Alberto Mariani, capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XIV, e Federico Rocca, responsabile regionale del dipartimento sicurezza del partito.

“Parlare di prolungamento di una pista lasciata in queste condizioni appare solo sterile propaganda. Servono investimenti che garantiscano decoro e sicurezza per le migliaia di persone che quotidianamente la percorrono. Per questo motivo Fratelli d’Italia sarà presente sabato 21 novembre in via dei Monfortani, dalle 10 alle 13, per promuovere la petizione di rilancio di un’opera di straordinaria importanza per il nostro territorio”.