Ciclabile di Cerveteri, l'allarme di un cittadino per le paratie di separazione • Terzo Binario News

“Un nuovo motivo di allarme per i cittadini di Cerenova , come se quelli riportati giornalmente dagli organi di informazione non bastassero , è costituito dalla costruenda pista ciclabile.

Pista che presenta nel suo percorso tratti privi di cordoli protettivi ( corsia ciclabile ).

Le strade del comprensorio tutto altro che larghe risultano notevolmente ridimensionate a seguito dei suddetti lavori .

I cittadini sono allarmati e in particolare lo sono i genitori dei bambini che frequentano l’istituto comprensoriale Marina di Cerveteri.

Chiedo pertanto un intervento della Polizia Municipale di Cerveteri atto a garantire la sicurezza stradale qualora la costruenda opera non rispettasse in toto le norme previste dal codice della strada e a rassicurare la cittadinanza. L’estate con aumento della circolazione e degli abitanti è prossima.

Gaetano Minasi

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it