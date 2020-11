Ciampino, si allontana con il monopattino: bimbo di 6 anni ritrovato dalla Polizia - Terzo Binario News

Un bimbo di 6 anni sfuggito alla vista del genitore, si è allontanato dalla propria abitazione ed è stato ritrovato poco distante dagli agenti della Polfer, a Ciampino.

Il piccolo, mentre usciva di casa con la propria mamma, ha approfittato di un attimo di distrazione della stessa mentre legava il proprio cane al guinzaglio, per allontanarsi con il proprio monopattino e far perdere le sue tracce. La donna, in preda al panico, ha iniziato immediatamente le ricerche, e giunta in prossimità dello scalo di Ciampino, ha chiesto aiuto ai poliziotti presenti in stazione.

Gli agenti hanno ascoltato il racconto della donna ed hanno intuito che il bambino poteva essersi incamminato nell’unica direzione conosciuta che conduceva all’abitazione dei nonni; hanno quindi percorso la strada finché non hanno riconosciuto il minore, riconsegnato poi subito alla madre, commossa e rasserenata per l’epilogo della vicenda.