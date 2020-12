Ciampino: sequestrati circa 7 chili di stupefacenti, una pistola e un'arma clandestina - Terzo Binario News

Gli agenti del commissariato di Marino hanno individuato e arrestato uno spacciatore, S. E., di 57 anni, con vari precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nonché per la detenzione illegale di armi comuni da sparo e clandestine.

I poliziotti nel corso dei servizi volti al contrasto dell’attività di spaccio, avevano notato un’auto, aggirarsi spesso nella zona di Ciampino. Identificato il conducente, durante le indagini gli agenti avevano accertato che l’ intestatario del veicolo, originario del napoletano, presentava numerosi pregiudizi di polizia con particolare riferimento a reati contro il patrimonio e la persona, residente sul litorale romano .

Venivano così predisposti alcuni servizi di osservazione e di pedinamento che permettevano di individuare la reale dimora dell’uomo, situata in una zona isolata del comune di Ciampino.

Verso le 16di ieri gli investigatori, mentre effettuavano un servizio di controllo del territorio notavano la presenza dell’uomo a bordo dell’ autovettura ferma in sosta in via Leonardo Sciascia a Ciampino e hanno deciso così di controllarlo. Il 57enne è stato trovato in possesso di due pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Nella perquisizione della sua abitazione invece, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 4860 grammi di hashish , circa 1075 grammi di marijuana, due pistole illegalmente detenute, probabile provento di furto ed un’ arma clandestina da sparo, particolarmente insidiosa perché mimetizzata da involucro a forma di penna . Arrestato, il S.E. è stato accompagnato in carcere in attesa della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria