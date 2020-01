Ciampino: pulizia delle strade a gennaio, ecco dove - Terzo Binario News

L’Ufficio Viabilità informa che è stato predisposto il divieto di sosta dalle ore 8:00 alle ore 12:00 per consentire alla società Ambi.en.te. di effettuare la pulizia straordinaria delle seguenti strade comunali, secondo le date sotto indicate:

GIOVEDI’ 02 GENNAIO 2020

– Via della Repubblica (tratto tra via Fiume e via Dalmazia) – Via Dalmazia – Via Italia

GIOVEDI’ 9 GENNAIO

– Via della Repubblica (tratto tra via Dalmazia e Piazza della Libertà) – Piazza della Libertà – Via V. Veneto (tratto tra via Isonzo e viale di Marino) – Via Col di Lana (tratto da Piazza della Libertà a viale di Marino)

GIOVEDI’ 16 GENNAIO

– Via F. Baracca – Via Trento – Piazza Trento e Trieste (tratto tra viale Roma e via Trento)

GIOVEDI’ 23 GENNAIO

– Via Bruxelles (tratto tra via Mura dei Francesi e via dei Laghi) – Largo Liegi

GIOVEDI’ 30 GENNAIO

– Via Londra – Via Lisbona