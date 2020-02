Ciampino: è morto 'Steno' Ruggi, bronzo alle Olimpiadi del 1964. Il cordoglio dell'Amministrazione - Terzo Binario News

“L’Amministrazione Comunale si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa del concittadino Stefano Ruggi. Stefano, conosciuto da tutti come Steno, è stato uno sportivo di indiscussa fama nazionale ed internazionale, celebre per i suoi risultati nel sollevamento pesi, arrivando fino alla vittoria di una medaglia olimpica di bronzo da Campione italiano alle Olimpiadi del 1964”. Così l’Amministrazione in una nota.

“Stefano era conosciuto da tutti i cittadini di Ciampino, e moltissimi hanno iniziato a praticare sport presso la sua storica palestra al centro di Ciampino. Un cittadino stimato e benvoluto da tutti per il suo impegno nell’ambito sportivo e sociale. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una grande memoria storica della città di Ciampino e lascia un grande vuoto nel cuore dei suoi familiari, amici, e di tutti i cittadini di Ciampino”.